Mir gehn ùf Bremen/En route pour Brême, Salle des fêtes Grassegert, Wittelsheim

Informations pratiques

Mir gehn ùf Bremen/En route pour Brême Samedi 19 septembre, 15h00 Salle des fêtes Grassegert Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Spectacle multilingue français, allemand, alsacien

Un âne, un chien, un chat, un coq…

chassés par leurs maîtres respectifs, décident de commencer une nouvelle vie. Ils s’en vont sur les chemins pour rejoindre la ville de Brême en Allemagne pour devenir musiciens !

Ensemble, malgré leurs faiblesses, ils unissent leurs forces pour surmonter les obstacles et enfin vivre heureux en liberté.

Isabelle revisite ce conte des frères Grimm avec une thématique universelle autour de la solidarité, la réinvention et l’espoir d’une vie nouvelle. Elle vous raconte les aventures de ces personnages avec des chansons dynamiques qui passent d’une langue à l’autre, entre l’alsacien, le français, l’allemand, l’anglais.

Ce spectacle multilingue est un vrai spectacle vivant, interactif, qui invite le public familial, petits et grands, à participer et à chanter.

Techniquement, il s’adapte facilement à toutes les scènes, aussi en extérieur.

Tarifs billetterie : 5 € et 3 € (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux)

Tout public à partir de 2-3 ans, public familial

Auteure-compositrice-interprète : Isabelle Grussenmeyer

Réservations : simone.schnetz@mairie-wittelsheim.fr ou 03 89 57 79 20

Salle des fêtes Grassegert 111 Rue de Reiningue, 68310 Wittelsheim, France Wittelsheim 68310 Cité Grassegert Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « mailto:simone.schnetz@mairie-wittelsheim.fr »}] A partir de 1926, la Société des Mines de Potasse d’Alsace (M.D.P.A.) a construit au sud de Wittelsheim, dans la cité minière Grassegert, sa salle des fêtes par excellence, qui est devenue le centre de la vie sociale et associative de l’ensemble du bassin minier. Elle se signale par des aménagements et des équipements techniques, qui en font la particularité : décaissement de la salle par rapport à des espaces latéraux, cloisons amovibles, éclairage zénithal occultable. Ce bâtiment constitue un élément esentiel de la vie du mouvement ouvrier dans le bassin minier potassique. Il a été un lieu de rassemblement à l’occasion des grandes manifestations de 1936.

Spectacle multilingue français, allemand, alsacien

©Thomas Etterlé