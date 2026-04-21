Saint-Georges-sur-la-Prée

Mis et Thiennot

Saint-Georges-sur-la-Prée Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Une balade à crier leur innocence . Balade théâtralisée, collation brennouse, film conférence débat

Une balade à crier leur innocence . Balade théâtralisée, collation brennouse, film conférence débat 15 .

Saint-Georges-sur-la-Prée 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 52 04 15

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English :

A walk to cry out their innocence . Theatrical stroll, brennouse snack, film, conference and debate

L’événement Mis et Thiennot Saint-Georges-sur-la-Prée a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de VIERZON