Mis et Thiennot Saint-Georges-sur-la-Prée
Mis et Thiennot Saint-Georges-sur-la-Prée dimanche 31 mai 2026.
Saint-Georges-sur-la-Prée
Mis et Thiennot
Saint-Georges-sur-la-Prée Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Une balade à crier leur innocence . Balade théâtralisée, collation brennouse, film conférence débat
Une balade à crier leur innocence . Balade théâtralisée, collation brennouse, film conférence débat 15 .
Saint-Georges-sur-la-Prée 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 52 04 15
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English :
A walk to cry out their innocence . Theatrical stroll, brennouse snack, film, conference and debate
L’événement Mis et Thiennot Saint-Georges-sur-la-Prée a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de VIERZON
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