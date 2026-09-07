Mise en lumière de la salle des cheminées Prieuré Saint-André, Mise en lumière, salle des cheminées, ancien Prieuré Saint-André, Witternesse

Informations pratiques

Mise en lumière de la salle des cheminées Prieuré Saint-André 19 et 20 septembre Mise en lumière, salle des cheminées, ancien Prieuré Saint-André Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Erik Chevalier crée des dispositifs et installations vidéo.

C’est à l’invitation du Foyer d’Accueil Médiacalisé et de ses résidents, qu’Erik investira en image, par une création originale une des pièces de l’ancien Prieuré de Saint- André où subsiste un pan de patrimoine malgré les adaptation du lieu à ses nouvelles missions.

Les résidents seront ravis de vous accueillir.

Le « sentier nature », véritable écrin de verdure sera également ouvert à la balade.

Mise en lumière, salle des cheminées, ancien Prieuré Saint-André 2 rue d’Aire 62120 Witternesse Witternesse 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 83 39 13 29 Erik Chevalier crée des dispositifs et installations vidéo.

C’est à l’invitation du Foyer d’Accueil Médicalisé et de ses résidents, qu’Erik investira en image, par une création originale une des pièces de l’ancien Prieuré Saint André où subsiste un pan de patrimoine malgré l’adaptation du lieu pour ses nouvelles missions. A cette occasion, le « sentier nature », écrin de verdure, sera également ouvert à la visite parking à proximité

Erik Chevalier crée des dispositifs et installations vidéo.

©Erik Chevalier