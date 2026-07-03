AGENDA · Dolus-le-Sec
Mise en route de l’éolienne Bollée Dolus-le-Sec
samedi 19 septembre 2026 · Dolus-le-Sec
Informations pratiques
Dolus-le-Sec
Mise en route de l’éolienne Bollée
Dolus-le-Sec Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Mise en route de l’éolienne Bollée.
Mise en route de l’éolienne Bollée. .
Dolus-le-Sec 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 11 52 contact@mairiededoluslesec.fr
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English :
Commissioning of the Bollé Wind Turbine.
L’événement Mise en route de l’éolienne Bollée Dolus-le-Sec a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire