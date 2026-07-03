Informations pratiques

Dolus-le-Sec

Mise en route de l’éolienne Bollée

Dolus-le-Sec Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Mise en route de l’éolienne Bollée.

Mise en route de l’éolienne Bollée. .

Dolus-le-Sec 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 11 52 contact@mairiededoluslesec.fr

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English :

Commissioning of the Bollé Wind Turbine.

L’événement Mise en route de l’éolienne Bollée Dolus-le-Sec a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire