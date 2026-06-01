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Miss Margherita, Place du 150ème, Genève

Miss Margherita, Place du 150ème, Genève

Miss Margherita, Place du 150ème, Genève jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Place du 150ème

Adresse : Place du 150ème

Ville : 1213 Genève

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Miss Margherita Jeudi 16 juillet, 10h00 Place du 150ème

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T10:45:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T10:45:00+02:00

Miss Margherita adore faire la pizza, mais mieux vaut ne pas manger celle qu’elle pourrait vous offrir…

Admirez-la, brandissant pompeusement son rouleau à pâte magique avec son élégant tablier et sa dextérité digne des quatre saisons. Elle râle, elle a un sale caractère et elle est italienne… ou pas?

Place du 150ème Place du 150ème Genève 1213 Genève
La Cie Tita8Lou présente Miss Marherita, un spectacle entre le clown et cirque.

DR

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