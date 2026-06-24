Omex

Mission Béout: l’enquête nature

parking D13 départ rando Béout OMEX Omex Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 17:00:00

fin : 2026-07-20 20:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Cet été, tous les lundis, venez participer à une enquête nature sur le massif du Béout.

Percez les mystères du Béout aux côtés de l’oiseau Gino qui vous entraîne dans une aventure palpitante à travers le temps! En famille ou entre amis, partez sur un parcours semé d’énigmes, de jeux et de découvertes. Explorez les anciens sentiers, suivez les traces des sarcophages oubliés et des vestiges glaciaires et relevez les défis lancés.

Rendez-vous à 17h à Omex sur le parking D13 indiquant la rando du Béout .

Retour vers 20h environ.

Tarifs:

Adulte:20€

Enfants (- de 15 ans): 15€

10% de réduction à partir de 4 personnes.

Tous les lundis du 06/07 au 24/08/26

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parking D13 départ rando Béout OMEX Omex 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 41 88 10

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English :

This summer, every Monday, come join us for a nature exploration in the B%E9out Mountains.

Unravel the mysteries of the B%E9out alongside Gino the bird, who will lead you on a thrilling adventure through time! With family or friends, set out on a trail filled with riddles, games, and discoveries. Explore ancient trails, follow the trail of forgotten sarcophagi and glacial remains, and take on the challenges that await.

Meet at 5:00 p.m. in Omex at the D13 parking lot marked “Rando du B%E9out.”

Return around 8:00 p.m.

Prices:

Adults: 20?

Children (under 15): 15?

10% discount for groups of 4 or more.

Every Monday from July 6 to August 24, 2026

L’événement Mission Béout: l’enquête nature Omex a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Lourdes|CDT65