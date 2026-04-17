Allouis

Mission ophioglosse au royaume les orchidées

Allouis Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir la biodiversité proche de chez vous.

Votre mission si vous l’acceptez retrouver une petite fougère primitive, cachée parmi les nombreuses orchidées sauvages qui poussent au coeur de ce site naturel préservé d’ordinaire fermé au public. .

Allouis 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

Come and discover the biodiversity near you.

L’événement Mission ophioglosse au royaume les orchidées Allouis a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY