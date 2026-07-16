Mission: orchestra!, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Mission: orchestra! Samedi 26 septembre, 11h00 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Edward Elgar

The Wand of Youth, extraits des suites n° 1 op. 1a et n° 2 op. 1b

Benjamin Britten

The Young Person’s Guide to the Orchestra, op. 34 (variations et fugue sur un thème de Purcell)

De la jeunesse, pour la jeunesse!

C’est en fin pédagogue que Britten a imaginé présenter les instruments de l’orchestre et leurs familles, dans une série de variations sur un thème de son compatriote Henry Purcell. The Young Person’s Guide to the Orchestra fonctionne tel un véritable dictionnaire illustré et virtuose de ce qui compose un orchestre.

Elgar quant à lui, dans son âge mûr, a ressorti de ses tiroirs une série de pièces qu’il avait écrites enfant. Il les a brillamment orchestrées dans deux suites titrées The Wand of Youth (la baguette magique de la jeunesse), qui nous plongent dans un univers peuplé d’ours, de papillons, de géants et autres fées!

Durée totale approximative de 1h (sans entracte)

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/mission-orchestra »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Mission: orchestra!

DR