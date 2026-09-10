Mission Réemploi ! Une soirée jeu pour une rénovation responsable La Maison de l’Habitant Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-24 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public

Venez participer à un jeu immersif qui lève les freins au réemploi de matériaux de construction dans votre projet de rénovation énergétique ou d’adaptation de votre habitat ! En 60 minutes chrono, vous devrez résoudre une énigme inspirée de situations réelles, en identifiant les bons indices et en argumentant leurs choix. Grâce au “serious game”, vous saurez comment déposer un matériau sans le casser, quelle deuxième vie lui donner, comment négocier avec votre assureur, trouver des repreneurs etc. Ce “serious game” est mis à disposition gratuitement grâce au soutien d’Ecominero et Valdelia.Gratuit sur inscription

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015 https://ypl.me/SLl



Afficher la carte du lieu La Maison de l’Habitant et trouvez le meilleur itinéraire

