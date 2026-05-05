Mission : un vélo pour tous, Ilôt de la Minoterie, Pipriac

Mission : un vélo pour tous Mercredi 6 mai, 15h00 Ilôt de la Minoterie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Le foyer des Glycines anime un jeu de rôles autour du vélo et du handicap : peut-on vraiment avoir un vélo adapté quel que soit son handicap ? Venez le découvrir !

Rendez-vous à l’îlot de la minoterie à Pipriac, mercredi 6 mai, entre 15h à 17h (pas d’inscription préalable).

Ilôt de la Minoterie Ilôt de la Minoterie Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne

Temps convivial et ludique autour du vélo & du handicap