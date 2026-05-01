Guipry-Messac

MJC GUIPRY-MESSAC

52 avenue du port Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:30:00

fin : 2026-05-13 20:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Le chat ! Il est peut-être à se la couler douce dans votre lit, peutêtre à commettre des bêtises dans votre salon, peut-être à miauler à votre porte, peut-être à l’affût sur votre toit. Désormais, il est aussi dans cette exposition entièrement dédiée à sa royale personne photos, peintures, poèmes, jeux… Venez le découvrir sous tous les aspects ! Proposée par les ateliers créatifs de la MJC-Espace socioculturel Restauration sur place .

52 avenue du port Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 74 94

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English :

L’événement MJC GUIPRY-MESSAC Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-05-07 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté