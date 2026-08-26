Mlle Redge – Ma scène les variétés Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 21:00 – 22:30

Gratuit : non à partir de 5€ Réservation en ligne, ou bien sur place.Ouverture des portes 30 min avant le spectacle.Bar sur place. Réservation conseillée. En famille

C’est l’histoire d’une femme qui se « réveille » un jour , au milieu de sa vie, et qui décide d’affronter ses peurs , ses angoisses pour mettre en place les évènements qui lui permettront de se réaliser dans la Vie : Vivre son Projet sur Scène , Exister pour Elle et non pour les autres ! Des tranches de Vie entre émotions et rires ! Le tout écrit sous la plume d’Elodie Poux et interprété par Mlle Redge !

les variétés Nantes 44200

– 0652309707 https://www.eventim-light.com/fr/a/6794f23956fce07b6c227689



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