Payzac

MNOP TOUR Frank Goldwasser

Papeterie de Vaux Payzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Frank Goldwasser CALIFORNIA

Le représentant marquant du blues de San Fransisco fait résonner sa guitare avec une grâce habitée. Un moment rare que l’orchestre de Geraud Laurentin met particulièrement bien en valeur. Une date à ne pas manquer ! .

Papeterie de Vaux Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 46 58

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English : MNOP TOUR Frank Goldwasser

L’événement MNOP TOUR Frank Goldwasser Payzac a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère