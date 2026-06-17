MNOP TOUR Frank Goldwasser Payzac
MNOP TOUR Frank Goldwasser Payzac jeudi 2 juillet 2026.
Payzac
MNOP TOUR Frank Goldwasser
Papeterie de Vaux Payzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Frank Goldwasser CALIFORNIA
Le représentant marquant du blues de San Fransisco fait résonner sa guitare avec une grâce habitée. Un moment rare que l’orchestre de Geraud Laurentin met particulièrement bien en valeur. Une date à ne pas manquer ! .
Papeterie de Vaux Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 46 58
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English : MNOP TOUR Frank Goldwasser
L’événement MNOP TOUR Frank Goldwasser Payzac a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère
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