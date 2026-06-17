Payzac

Théâtre Au delà des montagnes bleues

Parc de la salle des fêtes Payzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Un voyage dans un pays lointain, inspiré des grands romans d’aventures. Pièce jouée par la compagnie La Passerelle.

La Rumeur. On dit qu’il existe un livre qui révèle les secrets de la vie. Beaucoup en ont entendu parlé, certains l’ont cherché, on prétend même que d’autres l’ont trouvé. Mais tout cela, ce ne sont que des on-dit . Un voyage dans un pays lointain, inspiré des grands romans d’aventures.

Pièce jouée par la compagnie La Passerelle. .

Parc de la salle des fêtes Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 50

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English : Théâtre Au delà des montagnes bleues

A journey to a faraway land, inspired by the great adventure novels. A play performed by the La Passerelle theater company.

L’événement Théâtre Au delà des montagnes bleues Payzac a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère