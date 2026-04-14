Mobilités au marché de Cérences, Place du Marché, Cérences

Mobilités au marché de Cérences Jeudi 7 mai, 09h00 Place du Marché Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T13:00:00+02:00

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Place du Marché Cérences Cérences 50510 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « neva@granville-terre-mer.fr »}]

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