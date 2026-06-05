Model Collapse + DJ Set La Mutante Lannion
Model Collapse + DJ Set La Mutante Lannion samedi 6 juin 2026.
Lannion
Model Collapse + DJ Set
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Live cold électro
MODEL COLLAPSE | 20h30
Duo breton formé par Hugo Gérard (machines, synthés, voix) et Tanguy Barot (guitare, voix). Au croisement d’influences électro et cold, ils proposent un son mêlant rythmes autoritaires, voix embrumées et séquences de synthés mélancoliques. En live, le duo met en avant une musique urgente et spontanée, sur fond d’anxiété collective.
DJ set HUGO GERARD | 22h00
Plein air en salle, selon météo
Bar-resto sur place à partir de 16h00 .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Model Collapse + DJ Set Lannion a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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