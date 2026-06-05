Model Collapse + DJ Set La Mutante Lannion

Lannion

Model Collapse + DJ Set

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Live cold électro

MODEL COLLAPSE | 20h30

Duo breton formé par Hugo Gérard (machines, synthés, voix) et Tanguy Barot (guitare, voix). Au croisement d’influences électro et cold, ils proposent un son mêlant rythmes autoritaires, voix embrumées et séquences de synthés mélancoliques. En live, le duo met en avant une musique urgente et spontanée, sur fond d’anxiété collective.

DJ set HUGO GERARD | 22h00

Plein air en salle, selon météo

Bar-resto sur place à partir de 16h00 .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Model Collapse + DJ Set Lannion a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose