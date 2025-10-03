Le Lac des Cygnes Le Skope Lannion
Le Lac des Cygnes
Le Skope 4 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2026-06-04 20:00:00
fin : 2026-06-04
2026-06-04
Plongez dans l’univers féerique de l’un des plus grands chefs-d’œuvre du ballet classique.
Interprété par le Ballet Académique & l’Orchestre de Budapest, ce spectacle magique en 2 actes vous transportera grâce à Des décors enchanteurs, Des costumes somptueux, Une musique envoûtante. .
L’événement Le Lac des Cygnes Lannion a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose