Si c'est sûr c'est pas peut-être
Parvis des Droits de l'Homme Lannion
mardi 26 mai 2026

Parvis des Droits de l'Homme Carré Magique Lannion Côtes-d'Armor

2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26

2026-05-26 2026-05-28

Quelques grammes de fitness dans un monde de brutes.

Pour lutter contre la dépression qui envahit le monde et les petites névroses qui gangrènent leur cerveau, trois énergumènes adeptes du saut périlleux et des barres en métal (et capables de tirer d’harmonieuses mélodies d’une guitare ou d’une contrebasse) se réfugient sous une yourte installée pour l’occasion sur le plateau du Carré Magique. Là, pour tuer le temps, avec l’absurde comme grammaire et la vie quotidienne comme point de repère, ils se lancent dans d’improbables performances (comme jongler avec une ribambelle de bisous mouillés) et de renversants défis (comme jouer aux cartes sur une table en équilibre).

Une proposition intimiste et tendrement physique. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

