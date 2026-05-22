Les voix de l’invisible, hommage à Anatole Le Braz Auditorium du conservatoire Lannion

Lannion

Les voix de l’invisible, hommage à Anatole Le Braz

Auditorium du conservatoire 5, allée du Palais de justice Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Un concert par le chœur de jeunes et les ensembles instrumentaux du conservatoire .

Auditorium du conservatoire 5, allée du Palais de justice Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 53 70

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English :

L’événement Les voix de l’invisible, hommage à Anatole Le Braz Lannion a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose