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Les voix de l’invisible, hommage à Anatole Le Braz Auditorium du conservatoire Lannion

Les voix de l’invisible, hommage à Anatole Le Braz Auditorium du conservatoire Lannion mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Auditorium du conservatoire

Adresse : 5, allée du Palais de justice

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif :

Lannion

Les voix de l’invisible, hommage à Anatole Le Braz

Auditorium du conservatoire 5, allée du Palais de justice Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Un concert par le chœur de jeunes et les ensembles instrumentaux du conservatoire   .

Auditorium du conservatoire 5, allée du Palais de justice Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 53 70 

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English :

L’événement Les voix de l’invisible, hommage à Anatole Le Braz Lannion a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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