Les voix de l’invisible, hommage à Anatole Le Braz Auditorium du conservatoire Lannion
Les voix de l’invisible, hommage à Anatole Le Braz Auditorium du conservatoire Lannion mercredi 27 mai 2026.
Lannion
Les voix de l’invisible, hommage à Anatole Le Braz
Auditorium du conservatoire 5, allée du Palais de justice Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Un concert par le chœur de jeunes et les ensembles instrumentaux du conservatoire .
Auditorium du conservatoire 5, allée du Palais de justice Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 53 70
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English :
L’événement Les voix de l’invisible, hommage à Anatole Le Braz Lannion a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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