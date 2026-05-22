Dédicace Prix Noroît 2026 Sande Thommen Librairie Gwalarn Lannion

Lannion

Dédicace Prix Noroît 2026 Sande Thommen

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Diplômé en 2010 de l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, Sande Thommen a ensuite fait de longs séjours en Asie, qui ont nourri ses dessins d’influences extrême-orientales. Il a illustré de nombreux albums, publiés notamment chez Actes Sud Junior. Dans Les larmes du tigre, il ré-explore pour la première fois depuis ses premiers albums (La fleur du mandarin et La soeur du soleil) la rencontre de la peinture et du collage.

Dans Les larmes du tigre , nous découvrons le lien qui unit une petite fille et un tigre par une amitié tendre et fusionnelle. Un jour, la vie les sépare et chacun parcourt le monde à la recherche de son ami. .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

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L’événement Dédicace Prix Noroît 2026 Sande Thommen Lannion a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose