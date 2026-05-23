Freshberry + Indie or Die La Mutante Lannion
Freshberry + Indie or Die La Mutante Lannion vendredi 29 mai 2026.
Lannion
Freshberry + Indie or Die
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Live Dreampop, Krautrock + Dj set Shoegaze, Post-Punk
INDIE OR DIE | 19h30
A force d’éplucher les catalogues de labels DIY et de parcourir les hashtags Australie , Berlin et indie sur Bandcamp, Indie or Die s’est concocté une belle base de données pour vous faire danser. Shoegaze, post-punk, whatever (insérer les violons d’Oasis), ready to party?
FRESHBERRY | 20h30
Discrets, les Amoureux jouent ensemble, de la voix ensorcelante à la guitare cristalline.
Dimension lunaire de la dreampop krautrock; gentils déguisés en méchants.
Le crime sans punition.
Et bien sûr la guinguette
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Freshberry + Indie or Die Lannion a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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