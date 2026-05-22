Lannion

Mégothon Collecte de mégots

Quai d’Aiguillon Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

La Ville de Lannion, en partenariat avec Alcome, vous propose de participer au Mégothon, une collecte de mégots, le mercredi 27 mai, de 14h à 17h sur le quai d’Aiguillon.

En France, on compte en moyenne 1,3 mégot tous les 10 mètres, un déchet discret mais très polluant.

Des stands partenaires et associatifs animeront aussi cet après-midi.

Au programme:

Accueil des participants et distribution de matériel de 14h à 15h30 (dernier départ),

Pesée de la collecte à 16h00 en présence de Mme Françoise LE MEN , adjointe en charge du logement, de l’urbanisme, et de la nature en ville et M. Marc NEDELEC adjoint en charge de la tranquillité, de la police, de la propreté et des marchés de plein air.

Distribution des lots et collation de remerciement pour les participants de 16h30 à 17h00. .

Quai d’Aiguillon Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Mégothon Collecte de mégots Lannion a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose