Coffee Beanz + Kodac La Mutante Lannion
Coffee Beanz + Kodac La Mutante Lannion samedi 23 mai 2026.
Lannion
Coffee Beanz + Kodac
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Alternative soul & rap duo + Dj résident
KODAC | 19h30
Kodac est un jeune DJ breton en pleine émergence, animé par une passion sincère pour la musique et le partage. Curieux et éclectique, il explore une large palette de styles, tout en laissant une place particulière à la techno, la pop et à l’électro.
Tout juste lancé dans l’aventure, Kodac construit progressivement son univers sonore, mêlant énergie, rythme et émotions pour faire vibrer le public.
COFFEE BEANZ | 20h30
C’est la rencontre entre rap et soul alternative, portée par une esthétique à la croisée des cultures.
Entre énergie brute et finesse mélodique, le duo propose des performances intenses et sensibles, où narration, identité et émotion se mêlent dans un univers singulier
17h30 | Spectacle La Langue des crêpes
Et bien sûr la guinguette
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Coffee Beanz + Kodac Lannion a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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