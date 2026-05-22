Coffee Beanz + Kodac La Mutante Lannion

Lannion

Coffee Beanz + Kodac

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Alternative soul & rap duo + Dj résident

KODAC | 19h30

Kodac est un jeune DJ breton en pleine émergence, animé par une passion sincère pour la musique et le partage. Curieux et éclectique, il explore une large palette de styles, tout en laissant une place particulière à la techno, la pop et à l’électro.

Tout juste lancé dans l’aventure, Kodac construit progressivement son univers sonore, mêlant énergie, rythme et émotions pour faire vibrer le public.

COFFEE BEANZ | 20h30

C’est la rencontre entre rap et soul alternative, portée par une esthétique à la croisée des cultures.

Entre énergie brute et finesse mélodique, le duo propose des performances intenses et sensibles, où narration, identité et émotion se mêlent dans un univers singulier

17h30 | Spectacle La Langue des crêpes

Et bien sûr la guinguette

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Coffee Beanz + Kodac Lannion a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose