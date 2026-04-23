La langue des crêpes La Mutante Lannion

Lannion

La langue des crêpes

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

En tournant des crêpes, Jean Philippe Davodeau s’interroge pourquoi ne lui a-t-on pas transmis la langue bretonne que parlaient ses grands-parents ? Comment est-il possible de ne pas transmettre sa langue maternelle ?

En pleine crise existentielle, le comédien s’en remet alors à la psychanalyse et à la sociologie pour comprendre ce qui s’est passé au pays . En ouvrant la boîte de pandore, il se retrouve alors dépassé par des situations insensées. Nous voilà pris·es dans un cabaret conférence déjanté pour revenir aux racines du silence.

Avec cette nouvelle création, la compagnie Goémon Goéland initie une réflexion sur la non transmission des langues et sur les souffrances que cela engendre.

Mise en scène Jean Philippe Davodeau

Avec Jean Pierre Quéré, Bob Simon et Jean Philippe Davodeau

Scénographie Romain Rambaud

Photos Bertrand Basset .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement La langue des crêpes Lannion a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose