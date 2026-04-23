Eris + Queen Têtes La Mutante Lannion

Lannion

Eris + Queen Têtes

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

ERIS, trio rennais porté par la voix aérienne de Mannaïg Le Guével, fait le pari audacieux de fusionner influences traditionnelles de Haute-Bretagne et puissance des musiques actuelles amplifiées. Il harmonise personnalités et instruments pour créer une expérience musicale mystique, qui transcende les genres et les différences.

Eris ©?Alwena Le Gall

CETTE SOIRÉE A LIEU DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA BRETAGNE

QUEEN-TÊTES

Avec une chaleureuse harmonie vocale, les Queen-Têtes revisitent des chansons en français, occitan, géorgien, breton, finlandais, rom… au profit d’un riche répertoire de chants à écouter ou à danser en bals folk et fest-noz. Les voix s’entretissent, parfois agrémentées de percussions, le tout soutenu par de puissantes présences féminines. Couleurs et bonne humeur au programme, en place pour la danse ! .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Eris + Queen Têtes Lannion a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose