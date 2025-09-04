Barrut & Diridollou/Lavigne Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Barrut & Diridollou/Lavigne Parvis des Droits de l’Homme Lannion vendredi 22 mai 2026.

Début : 2026-05-22 20:00:00

Une vague polyphonique intense.

Imaginez un pont musical entre deux cultures vibrantes. D’un côté, Barrut. Une bête sonore à huit têtes qui a grandi dans la garrigue montpelliéraine. Un animal poétique qui met en mouvement sa langue maternelle, l’occitan, avec des percussions affûtées, taillées dans la roche.

De l’autre, le duo de kan ha diskan, Diridollou/Lavigne, figures incontournables de la scène traditionnelle bretonne, capables de faire danser jusqu’à 8000 personnes lors du festival Yaouank à Rennes.

Les deux se sont croisés lors d’un festival en Corse. La rencontre humaine et musicale entre Bretagne et Occitanie a été immédiate, comme l’envie de partager mélodies, langues, rythmes et tout ce qui dessine les cultures de chacun·e.

Un super-groupe inédit et puissant à découvrir en ouverture du festival Le Printemps des sonneurs !

En partenariat avec Le Printemps des sonneurs. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

