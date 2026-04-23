Bazarr La Mutante Lannion
Bazarr La Mutante Lannion vendredi 15 mai 2026.
Lannion
Bazarr
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Bazarr c’est le nouveau visage du reggae francophone qui déménage ! Imaginez Bigaranx qui rencontre Jahneration avec la puissance live de Panda Dub et THK ça donne Bazarr !
Le groupe mêle habilement reggae et electro dub avec des influences rap et drum’n’bass, créant un son frais et novateur qui fait mouche à chaque fois .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Bazarr Lannion a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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