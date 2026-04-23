Bazarr La Mutante Lannion

Lannion

Bazarr

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Bazarr c’est le nouveau visage du reggae francophone qui déménage ! Imaginez Bigaranx qui rencontre Jahneration avec la puissance live de Panda Dub et THK ça donne Bazarr !

Le groupe mêle habilement reggae et electro dub avec des influences rap et drum’n’bass, créant un son frais et novateur qui fait mouche à chaque fois .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Bazarr Lannion a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose