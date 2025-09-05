Oüm Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Oüm Parvis des Droits de l'Homme Lannion mardi 28 avril 2026.

Parvis des Droits de l'Homme Carré Magique Lannion Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-28 20:00:00

2026-04-28

Célébration du temps présent.

Le chorégraphe Fouad Boussouf rend un hommage vibrant à Oum Kalthoum, chanteuse égyptienne lumineuse, et Omar Khayyam, poète persan du XIe siècle, dont la diva aimait reprendre les vers célébrant l’ivresse, l’exaltation et l’amour.

Des sentiments qui imprègnent Oüm, création qui abolit ici les frontières entre danses traditionnelles arabes, hip-hop et danse contemporaine. Sur le plateau, emportés par les rythmes des deux musiciens, les corps des six interprètes dessinent une transe intemporelle, joyeuse, où chant, poésie, danse et musique s’unissent pour célébrer la puissance de l’amour et la volupté du vivant.

Un instant de communion entre Beyrouth et Le Caire. Une véritable ode à la joie enivrante.

Instant Musique proposé par le Conservatoire de musique Lannion-Trégor à 19h au bar du Carré Magique. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

