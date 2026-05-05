Salon Cidres Libres + Concert EMEZI & JAZZTICO, La Mutante Manoir de Trorozec, Lannion

Salon Cidres Libres + Concert EMEZI & JAZZTICO Samedi 16 mai, 11h00 La Mutante Manoir de Trorozec Côtes-d’Armor

Entrée salon 3€ pour les + de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T11:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T11:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:00:00+02:00

SALON DES CIDRES LIBRES

« Cidres natures, et producteurs engagés pour le goût et la créativité »

Le temps d’une journée, le Festival des Cidres Libres, organisé par La Mutante – Manoir de Trorozec, invite à regarder — et surtout à goûter — le cidre autrement.

Loin des clichés ou du folklore, le cidre se révèle ici dans toute sa diversité : brut, sec, sauvage, tendu, parfois déroutant, toujours vivant. Le cidre n’est pas un bloc uniforme.

Il existe une multitude de façons de le penser et de le produire. Une diversité encore trop méconnue, que le festival entend mettre en lumière. Le Festival des Cidres Libres célèbre avant tout la créativité : celle des producteurs et productrices qui travaillent avec le vivant.

Vergers anciens, variétés locales, fermentations naturelles, gestes patients et expérimentations assumées : le cidre devient un terrain d’expression autant qu’un héritage. Pas de standardisation ni de recettes figées, mais une approche artisanale, sensible, parfois radicale.

Accueilli par La Mutante, lieu engagé et espace d’expérimentation culturelle à Lannion, le festival dépasse le simple cadre de la vente et de la dégustation. Il se veut un moment collectif, ouvert, accessible, où se croisent amateurs curieux, professionnels, habitants du territoire et visiteurs de passage. Le format du festival privilégie la rencontre et la convivialité. On y goûte, on y échange. La transmission se fait dans l’échange direct. La fête n’est jamais dissociée du sens.

Le Festival des Cidres Libres n’est pas seulement un événement autour d’une boisson. C’est une invitation à retisser des liens entre production, culture et plaisir. À Lannion, le cidre devient un langage commun, une matière vivante à partager, et un prétexte joyeux pour se retrouver

Animations proposées par Virginie Thomas, pommelière diplômée, formatrice bretonne spécialisée dans la dégustation des cidres :

11h30-Atelier Terroirs cidricoles de Bretagne 6 €

15h-Table ronde Qu’est-ce que le cidre aujourd’hui ? Gratuit

17h-Atelier dégustation Accord cidre et fromage avec les fromages de la ferme de Kirio à Lanvellec / 8€

EMEZI

Sur scène, EMEZI fait monter la température !

Unies par leurs passions communes, Perynn et Elise repoussent les limites de la musique bretonne, en s’inspirant d’artistes comme Beyoncé, Jacob Collier, Ariana Grande ou Mayra Andrade.

Leur nom, qui signifie « dit-elle » en breton, affirme leur désir de s’exprimer pleinement dans leur langue maternelle. EMEZI réinvente la musique bretonne avec une pop R&B actuelle, sensuelle et ultra groovy.

Sur scène comme dans leurs chansons, Perynn et Elise puisent dans leur quotidien pour écrire. En breton, langue qu’elles portent fièrement, elles expriment joies, angoisses, colères et féminité. Grâce à son accent tonique marqué, le breton claque, groove et s’impose naturellement dans des esthétiques pop et RnB

EMEZI propose un concert à l’énergie brute et à la chaleur palpable, où la musique embrase le public autant qu’elle le rassemble !

JAZZTICO, jazz New-Orleans

Jazz Tico est composé d’un saxophone, d’une trompette et d’un trombone, d’un soubassophone, d’un banjo et d’une batterie. Leur répertoire très largement garni s’étend des origines à l’âge d’or du jazz pendant la seconde guerre mondiale.

INFOS PRATIQUES :

SAMEDI 16 MAI

11h-> 20h : Salon des cidres libres

18h Concert JAZZTICO

20h Concert EMEZI

Entrée salon 3€ pour les + de 12 ans

La Mutante-Manoir de Trorozec

Bar-resto sur place

8 rue de Trorozec

22300 Lannion

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Producteurs de cidre, dégustations, ateliers, table ronde + EMEZI & JAZZTICO concerts

Merci Beaucoup