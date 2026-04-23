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S’inventer bretonnant La Mutante Lannion

S’inventer bretonnant La Mutante Lannion samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Mutante

Adresse : 8 rue de Trorozec

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Lannion

S’inventer bretonnant

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Enquête sur l’apprentissage du breton à l’âge adulte.
Durant deux ans, Gildas Grimault a suivi 18 adultes engagés en formation intensive de breton.
À la suite de cette enquête, il soutient l’idée qu’apprendre le breton ne suffit pas à devenir bretonnant !
En effet, en formation, les stagiaires doivent aussi apprendre à devenir bilingue d’une langue minoritaire. Mais surtout, durant les mois d’apprentissage, ils ne cessent de reformuler le récit singulier qui les a conduits en formation de breton.
C’est à partir de cette quête de sens singulière qu’ils vont pouvoir s’inventer bretonnant.   .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement S’inventer bretonnant Lannion a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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