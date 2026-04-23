Casiowatcha + Kodac La Mutante Lannion
Casiowatcha + Kodac La Mutante Lannion vendredi 8 mai 2026.
Lannion
Casiowatcha + Kodac
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Mahawatchi et Casiowatcha composent une musique electro-toy dansante à partir de vieux synthés cheap des années 80.
Sur scène, les musiciens arborent d’impressionnants masques de l’artiste-plasticienne Odette Picaud, apportant à leur musique pop-punk synthétique, une ambiance tribale, envoûtante et énigmatique, pleine d’énergie positive et rebelle. .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Casiowatcha + Kodac Lannion a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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