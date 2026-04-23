Casiowatcha + Kodac La Mutante Lannion

Lannion

Casiowatcha + Kodac

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Mahawatchi et Casiowatcha composent une musique electro-toy dansante à partir de vieux synthés cheap des années 80.

Sur scène, les musiciens arborent d’impressionnants masques de l’artiste-plasticienne Odette Picaud, apportant à leur musique pop-punk synthétique, une ambiance tribale, envoûtante et énigmatique, pleine d’énergie positive et rebelle. .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Casiowatcha + Kodac Lannion a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose