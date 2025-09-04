Valse avec W… Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06

2026-05-06

Et non… nous ne nous sommes pas endormis sur notre clavier en écrivant cette page.

Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou est bien le titre de ce spectacle qui va vous mettre la tête à l’envers.

Dans un joyeux bric-à-brac d’idées et d’objets du quotidien, cinq interprètes munis d’un canapé, d’un frigo et de quelques casseroles, bricolent des récits pleins d’humour pour parler de notre époque et célébrer la joie de danser ensemble. Ça tombe du ciel, ça joue des chutes et des déséquilibres, ça convoque un chaperon rouge égaré, un homme qui vole, des cowboys et des monstres grimaçants.

Un joyeux désordre qui débooooooorde de poésie, dans lequel Marc Lacourt fait valser les corps, les objets et s’amuse de tout, même des peurs ! .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

