La Foulerie La Mutante Lannion

Lannion

La Foulerie

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La Foulerie fait le bal ! Accordéon, saxophone, clarinette basse et violon à pavillon (!) vous embarquent sur la piste dans un répertoire de mélodies tourbillonnantes. On vous initie à la bourrée, la mazurka et autres danses collectives joyeuses et entêtantes. C’est une invitation à taper du pied, faire craquer le parquet dans le sac et le ressac d’un branle de Noirmoutier. .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement La Foulerie Lannion a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose