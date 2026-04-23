Salon des Cidres Libres + Emezi + Jazztico La Mutante Lannion
Salon des Cidres Libres + Emezi + Jazztico La Mutante Lannion samedi 16 mai 2026.
Lannion
Salon des Cidres Libres + Emezi + Jazztico
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16 20:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Le temps d’une journée, le Festival des Cidres Libres, organisé par La Mutante Manoir de Trorozec, invite à regarder — et surtout à goûter — le cidre autrement.
Loin des clichés ou du folklore, le cidre se révèle ici dans toute sa diversité brut, sec, sauvage, tendu, parfois déroutant, toujours vivant. Le cidre n’est pas un bloc uniforme.
Sur scène, EMEZI fait monter la température !
Unies par leurs passions communes, Perynn et Elise repoussent les limites de la musique bretonne, en s’inspirant d’artistes comme Beyoncé, Jacob Collier, Ariana Grande ou Mayra Andrade. .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Salon des Cidres Libres + Emezi + Jazztico Lannion a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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