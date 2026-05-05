La nouvelle scène Rennaise : BAZARR + KODAC & HRV, La Mutante Manoir de Trorozec, Lannion

La nouvelle scène Rennaise : BAZARR + KODAC & HRV Vendredi 15 mai, 18h30 La Mutante Manoir de Trorozec Côtes-d’Armor

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T18:30:00+02:00 – 2026-05-15T23:55:00+02:00

Fin : 2026-05-15T18:30:00+02:00 – 2026-05-15T23:55:00+02:00

BAZARR

Bazarr c’est le nouveau visage du reggae francophone qui déménage ! Imaginez Bigaranx qui rencontre Jahneration avec la puissance live de Panda Dub et THK : ça donne Bazarr !

Le groupe mêle habilement reggae et electro dub avec des influences rap et drum’n’bass, créant un son frais et novateur qui fait mouche à chaque fois.

KODAC

Kodac est un jeune DJ breton en pleine émergence, animé par une passion sincère pour la musique et le partage. Curieux et éclectique, il explore une large palette de styles, tout en laissant une place particulière à la techno, la pop et à l’électro.

Tout juste lancé dans l’aventure, Kodac construit progressivement son univers sonore, mêlant énergie, rythme et émotions pour faire vibrer le public.

INFOS PRATIQUES :

VENDREDI 15 MAI

16h – Ouverture du bar-resto

18h30 – dj set HRV

20h30 – Concert Bazarr

22h30 – dj set KODAC

Soirée à prix libre

La Mutante-Manoir de Trorozec

Bar-resto sur place

8 rue de Trorozec

22300 Lannion

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Concerts et dj sets Reggae-Electro Concert Dj-set

Bazarr