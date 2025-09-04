Carte blanche + Impact d’une course Lannion

Carte blanche + Impact d’une course Lannion samedi 16 mai 2026.

Carte blanche + Impact d’une course

Quartier Ker-Uhel Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Un projet dans le quartier Ker Uhel à Lannion.

Cette saison, le Carré Magique et ses artistes associé·es la horde dans les pavés et Galapiat Cirque –, s’installeront à Ker Uhel du 20 avril au 16 mai pour un mois de rencontres, de partage et de création avec les habitant·es, les associations de quartier et les partenaires du territoire. Cette résidence artistique, culturelle et profondément humaine se déroulera dans la continuité du projet mené avec le collège Le Goffic, et sera clôturée par une journée festive et ouverte à tous·tes le samedi 16 mai.

En journée Carte blanche à Galapiat Cirque.

Forts de leur créativité sans limite, nous laissons le soin aux artistes de Galapiat Cirque d’agrémenter cette journée d’un tohu-bohu artistique fait d’impromptus et de moments participatifs joyeux et festifs.

à 17h Impact d’une course de la horde dans les pavés.

La horde dans les pavés vous embarque dans un parcours urbain hors norme. Cinq acrobates-athlètes et un musicien sont les guides de cette exploration décalée aux frontières du cirque, de la danse et du parkour. À l’assaut des façades, des balcons, des toitures, ils grimpent, sautent, courent sans relâche et défient les lois de la gravité, quitte à nous couper le souffle et nous donner le vertige. Libres, insolent.es, elles et ils redessinent les espaces et les perspectives pour nous offrir un regard décalé sur le quartier de Ker Uhel.

Suivez-les et restez dans le mouvement. Mais regardez bien où vous mettez les yeux, elles et ils seront toujours là où vous ne les attendrez pas ! .

Quartier Ker-Uhel Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

