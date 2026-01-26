Printemps des sonneurs Nevezamzer ar sonerien Lannion
Printemps des sonneurs Nevezamzer ar sonerien Lannion samedi 23 mai 2026.
Printemps des sonneurs Nevezamzer ar sonerien
Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Le printemps des sonneurs de Lannion vous donnez rendez-vous pour sa sixième édition.
Informations et programmation à venir. .
Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 50 43 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Printemps des sonneurs Nevezamzer ar sonerien Lannion a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose