Magicien, ce n’est pas un métier … Le Pixie Lannion
Magicien, ce n’est pas un métier … Le Pixie Lannion samedi 23 mai 2026.
Lannion
Magicien, ce n’est pas un métier …
Le Pixie 4, rue du 73è Territorial Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 21:45:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Clément Blouin, trempé d’humour et de réparties, raconte avec énergie sa vie de magicien. Ses débuts, ses copines, ses conneries, son arrivée à Paris et ses expériences de gentil organisateur au Club Med. .
Le Pixie 4, rue du 73è Territorial Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 72 77 05
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English :
L’événement Magicien, ce n’est pas un métier … Lannion a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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