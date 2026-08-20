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Modelez avec Camille Claudel, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de Pont-Aven · Pont-Aven

Modelez avec Camille Claudel, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de Pont-Aven
Adresse
1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France
Ville
29930 Pont-Aven
Département
Finistère

Modelez avec Camille Claudel Dimanche 20 septembre, 13h30 Musée de Pont-Aven Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Envie de créer, d’expérimenter, de toucher la sculpture du bout des doigts ?
Notre atelier de modelage est ouvert en continu, pour toutes et tous. Venez façonner votre propre pièce et explorer l’exposition temporaire sous un angle nouveau.

Musée de Pont-Aven 1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 https://www.museepontaven.fr Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre “École de Pont-Aven”. Les aplats de couleurs pures et les cernes délimitent les formes simplifiées dans les compositions. Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXe siècle.
Envie de créer, d’expérimenter, de toucher la sculpture du bout des doigts ?

© Musée de Pont-Aven

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