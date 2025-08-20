Modélisation & impression 3D SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Modélisation & impression 3D SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste mercredi 4 mars 2026.
Modélisation & impression 3D
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Initiation à la modélisation et l’impression 3D (ados)
A partir de 10 ans
Gratuit
Durée 3h
Informations et réservations (obligatoires) 05 62 50 16 18
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Introduction to 3D modeling and printing (teens)
Ages 10 and up
Free
Duration: 3 hours
Information and reservations (mandatory): 05 62 50 16 18
German :
Einführung in die 3D-Modellierung und den 3D-Druck (Teenager)
Ab 10 Jahren
Kostenlos
Dauer: 3 Std
Informationen und Reservierungen (erforderlich): 05 62 50 16 18
Italiano :
Introduzione alla modellazione e alla stampa 3D (adolescenti)
Dai 10 anni in su
Gratuito
Durata: 3 ore
Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 05 62 50 16 18
Espanol :
Introducción al modelado y la impresión 3D (adolescentes)
A partir de 10 años
Gratis
Duración: 3 horas
Información y reservas (obligatorias): 05 62 50 16 18
L’événement Modélisation & impression 3D Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65