Modélisme radio commandé et balade en bateau

Chailly-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Démonstrations, courses et navigation modélisme radio commandé (organisé par le comité des fêtes) et balades en bateau sur le canal (organisé par Les Canalous). 10h-18h. Buvette et restauration sur Place. .

Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 26 70

English :

Radio-controlled model making and boat rides

