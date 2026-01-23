Salon du bien être éveil des sens

Chailly-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Salon du bien-être -éveil des sens

Salon du bien-être éveil des sens. De 10h à 20h. Exposants, conférences, ateliers. Informations Jennifer Tillit 06 87 61 37 00 .

Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 61 37 00

English :

Salon du bien-être awakening the senses

