Salon du bien être éveil des sens Chailly-en-Gâtinais
Salon du bien être éveil des sens Chailly-en-Gâtinais samedi 27 juin 2026.
Salon du bien être éveil des sens
Chailly-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Salon du bien-être -éveil des sens
Salon du bien-être éveil des sens. De 10h à 20h. Exposants, conférences, ateliers. Informations Jennifer Tillit 06 87 61 37 00 .
Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 61 37 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Salon du bien-être awakening the senses
L’événement Salon du bien être éveil des sens Chailly-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-01-23 par OT GATINAIS SUD