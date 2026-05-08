Soirée apéro bien-être Chailly-en-Gâtinais
Soirée apéro bien-être Chailly-en-Gâtinais vendredi 3 juillet 2026.
Chailly-en-Gâtinais
Soirée apéro bien-être
Chailly-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 85 – 85 – EUR
85
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Soirée apéro bien-être
Soirée apéro bien être. De 18h30 à 23h. 85€. Places limitées 8 personnes maximum. Tel. 06 87 61 37 00 85 .
Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 61 37 00
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English :
Wellness aperitif evening
L’événement Soirée apéro bien-être Chailly-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GATINAIS SUD
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