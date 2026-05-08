Chailly-en-Gâtinais

Soirée apéro bien-être

Chailly-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 85 – 85 – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Soirée apéro bien-être

Soirée apéro bien être. De 18h30 à 23h. 85€. Places limitées 8 personnes maximum. Tel. 06 87 61 37 00 85 .

Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 61 37 00

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English :

Wellness aperitif evening

L’événement Soirée apéro bien-être Chailly-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GATINAIS SUD