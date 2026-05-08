Chailly-en-Gâtinais

Rosa fest’ festival

Chailly-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Rosafest -Festival

Rosafest festival . Soutien contre le cancer . De 12h à 2h. Festival pour tous. Festi’ mousse. Food truck et bar. Jeux. Stands artisanaux. Journée plein air adultes et enfants. Pré-vente officielle ouverte Early birds dès 10€ Rosa pass’ VIP dès 30€ Places limitées. .

Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 26 70

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English :

Rosafest -Festival

L’événement Rosa fest’ festival Chailly-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-25 par OT GATINAIS SUD