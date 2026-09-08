MODESELEKTOR : CLASSICS LIVE 2026, Alhambra, Genève

Informations pratiques

MODESELEKTOR : CLASSICS LIVE 2026 Mardi 6 octobre, 19h00 Alhambra

Prélocation CHF 45.- , 20 ans 20 francs CHF 29.- , jeunes CHF 34.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T19:00:00+02:00 – 2026-10-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-06T19:00:00+02:00 – 2026-10-06T23:00:00+02:00

En un peu plus d’un quart de siècle, le duo formé par Gernot Bronsert et Sebastian Szary a redéfini à lui seul les contours des musiques électroniques. Figures aussi essentielles qu’insaisissables de la scène berlinoise, ils ont bâti leur légende en croisant techno incisive, bass music abrasive, trhip-hop mutant et IDM aventureuse dans une œuvre monumentale qui refuse les chapelles électroniques. Porté par cette signature sonore unique et un sens de l’humour ravageur, le duo toujours aussi complice s’est imposé sur les plus grandes scènes du monde entier avec une générosité scénique inégalée.

Pour cette rare date romande à l’Alhambra, Electron accueille le très attendu « Classics Live », un projet qui regarde autant vers l’avenir que vers le passé. Loin de la simple rétrospective nostalgique, Modeselektor revisite son propre répertoire, en le déconstruisant pour mieux le recomposer sur scène, offrant une relecture en temps réel et plus contemporaine de ses hymnes devenus cultes. Entre machines, improvisations et énergie brute, le duo fait dialoguer les différentes époques d’une des discographies les plus influentes et marquantes de notre époque, rappelant, s’il le fallait encore, la portée de son héritage bien au-delà des frontières de la techno. Une performance pensée comme une célébration en mouvement, fidèle à l’esprit libre qui anime Modeselektor depuis ses débuts.

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://electronfestival.ch/artists/modeselektor/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Le mythique duo est de retour à Genève pour revisiter ses classiques devenus cultes et célébrer 25 ans de liberté créative absolue et d’énergie pure.

Electron