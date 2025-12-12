Module de sensibilisation « Prévenir et agir contre les discriminations au travail » Le Diapason Rennes Mardi 23 juin 2026, 09h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription (120€/personne)

Prévenir et agir contre les discriminations au travail commence par lutter contre les propos discriminatoires et blagues de mauvais goût

Présentation générale du module

——————————-

Qui n’a jamais entendu de blagues ou moqueries vis-à-vis d’un collègue autour de la machine à café ? Les **discriminations** sont encore bien présentes dans l’entreprise. De même, l’**acceptation des différences** ne va pas de soi alors qu’elle constitue le **premier élément du vivre ensemble**. Si les entreprises sont invitées à agir, les salariés ont un rôle à jouer et sont acteurs pour développer ce « vivre ensemble ».

Travailler dans une ambiance sereine, voire agréable, est un objectif plébiscité aujourd’hui par les salariés. L’assurer devient donc essentiel pour les entreprises qui souhaitent **fidéliser** leurs salariés, voire en **attirer de nouveaux** grâce à leur réputation en termes de bien-être au travail.

Un **module de formation** a ainsi été créé afin de les **sensibiliser au rôle qu’ils peuvent effectivement jouer** et pour **répondre spécifiquement aux besoins actuels des entreprises** (discriminations, harcèlement, etc.). Cette formation est un des **outils pour garantir ce bien vivre ensemble** et lutter contre les comportements et propos discriminatoires ou les blagues de mauvais goût qui altèrent l’ambiance de travail.

Ce court module consiste à présenter, sous forme de **saynètes** (jouées par des comédiens), diverses situations de remarques désagréables, de propos désobligeants ou de mise à l’écart du fait de caractéristiques physiques, de modes de vie familiale ou culturelle, de santé, de longs arrêts de travail, etc.

Suite à ces saynètes, et avec l’aide des comédiens, l’objectif est de permettre aux participants de s’exprimer sur ce qu’ils viennent de voir et de **réfléchir à la façon dont la situation de malaise présentée aurait pu être gérée, voire évitée**.

Les saynètes présentées sont fictives mais **inspirées de la réalité**. Quant aux échanges avec les participants au module, ils sont modérés par les comédiens et un formateur spécialisé dans la gestion des différences.

Ce module permet d’amener les participants à s’interroger non seulement sur ce qu’est une **discrimination**, comment elle se manifeste dans l’entreprise et quel est son **impact** sur le salarié, mais aussi sur la simple **acceptation et le respect de l’autre**.

Objectifs & compétences développées durant la formation :

———————————————————

* (Re)Prendre conscience de situations du quotidien qui peuvent entraver la cohésion d’équipe et blesser un collègue.

* Apprendre à réagir face à des situations de discriminations pour ne pas qu’elles se renouvellent.

* Intéresser les salariés au rôle actif qu’il pourraient jouer avec leur service Ressources Humaines ou leur manager en vue de sensibiliser leurs collègues à ces questions

* Parfaire les compétences des référents « discriminations et harcèlement », « Egalité hommes/femmes », « RSE », etc.

* Aider les managers à assurer la cohésion dans leur équipe et à mieux gérer la diversité.

* Contribuer à développer une culture d’entreprise sensible à la lutte contre les discriminations et ainsi anticiper les situations graves (ex. harcèlement).

Test et résultats du module de formation

—————————————-

Ce module a **spécialement été créé pour répondre aux attentes des entreprises**, notamment pour les aider à lutter contre les discriminations et le harcèlement.

Afin d’évaluer l’intérêt et l’efficacité de cette courte formation, la Chaire l’a testée en 2020 sur 100 salariés (allant du premier niveau de qualification à la DRH).

A la sortie du test, pour les participants à ce module, **97% pensent que les entreprises doivent recourir à ce type de sensibilisation pour améliorer le vivre ensemble**.

Qu’en ont pensé les participants ?

* En 2020 : [cliquez ici](https://chaire-vivre-ensemble.univ-rennes.fr/sites/chaire-vivre-ensemble.univ-rennes.fr/files/medias/files/QuestionnairesModule-Re%CC%81sultats.pdf)

* En 2022 : [cliquez ici](https://chaire-vivre-ensemble.univ-rennes.fr/sites/chaire-vivre-ensemble.univ-rennes.fr/files/medias/files/Retours%20questionnaires%20satisfaction%20module%20280622.pdf)

* En 2023 : [cliquez ici](https://chaire-vivre-ensemble.univ-rennes.fr/sites/chaire-vivre-ensemble.univ-rennes.fr/files/medias/files/Retours%20questionnaires%20satisfaction%20module%20150623.pdf)

* En 2024 : [cliquez ici](https://chaire-vivre-ensemble.univ-rennes.fr/sites/chaire-vivre-ensemble.univ-rennes.fr/files/medias/files/Retours%20questionnaires%20satisfaction%20module%20090424_0.pdf)

Participation & inscription au module de sensibilisation

——————————————————–

Cette courte formation est un **outil concret et efficace pour développer le vivre ensemble** dans une entreprise. Il sera organisé le mardi 20 mai 2025 (matin), au Diapason à Rennes.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la [**plaquette descriptive**](https://chaire-vivre-ensemble.univ-rennes.fr/sites/chaire-vivre-ensemble.univ-rennes.fr/files/medias/files/Plaquette%20Module%20vivre%20ensemble%202026.pdf) ou à nous contacter par mail ([mailto:[chaire-vivreensemble@univ-rennes.fr](mailto:chaire-vivreensemble@univ-rennes.fr)](mailto:chaire-vivreensemble@univ-rennes.fr)[chaire-vivreensemble@univ-rennes.fr](mailto:chaire-vivreensemble@univ-rennes.fr)).

### Au programme de la matinée :

* Présentation des objectifs de cette formation et du contexte juridique par un formateur spécialisé.

* Saynètes (jouées par des comédiens) présentant des situations quotidiennes de propos en lien avec les caractéristiques physiques d’un salarié, de son mode de vie familiale, culturelle ou autre, de sa santé, de longs arrêts de travail…

* Echanges avec les participants en vue de leur permettre de s’exprimer sur ce qu’ils viennent de voir et de réfléchir à la façon dont la situation de malaise présentée aurait pu être gérée, voire évitée.

### Informations pratiques et inscription :

_Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 mai 2025, sous réserve du nombre de places disponibles._

* Date : 23 juin 2026 (matin)

* Lieu : Le Diapason à Rennes (Campus de Beaulieu)

* Durée : 3h00

* Public : ouvert à tout public : salariés qualifiés et non qualifiés d’entreprises (des TPE aux grandes entreprises), agents publics, managers, DRH, représentants du personnel, référents « Harcèlement et discrimination », etc.

* Tarif : 120€ par participant

* Plaquette de présentation : [cliquez ici](https://chaire-vivre-ensemble.univ-rennes.fr/sites/chaire-vivre-ensemble.univ-rennes.fr/files/medias/files/Plaquette%20Module%20vivre%20ensemble%202026.pdf)

* **Lien d’inscription (obligatoire) :** [**cliquez ici**](https://formation-continue.univ-rennes.fr/vivre-ensemble)

Contact : [mailto:[chaire-vivreensemble@univ-rennes.fr](mailto:chaire-vivreensemble@univ-rennes.fr)](mailto:chaire-vivreensemble@univ-rennes.fr)[chaire-vivreensemble@univ-rennes.fr](mailto:chaire-vivreensemble@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-23T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-23T12:00:00.000+02:00

1

https://formation-continue.univ-rennes.fr/vivre-ensemble

Le Diapason 21 allée Jules Noël 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine