Moglia Quintet Le Baiser Salé Paris

Habitués de la scène du Baiser Salé, en résidence entre Bâle et New York, Gaspard et Darius se retrouvent pour un concert 100% compositions originales.

Leur terrain de jeu : le jazz d’aujourd’hui, celui qui groove dans les clubs new-yorkais et qui pulse sur les scènes européennes. Avec eux, un line-up béton : le batteur viennois Matheus Jardim, le contrebassiste Gabriel Sauzay et le pianiste Noé Huchard, deux figures bien installées de la scène parisienne.

Préparez-vous à un set moderne, énergique et sans filet : les musiciens se renvoient la balle, s’amusent à repousser les limites du jazz tout en gardant le feu sacré de la tradition. Imaginez la transe d’un Coltrane, l’intensité d’Ambrose Akinmusire ou de Melissa Aldana, et des nappes mélodiques planantes façon Radiohead.

Chaque membre du groupe balance son identité et son énergie dans le mix. Résultat : une claque musicale où l’impro, la puissance et la poésie s’entrechoquent, pour une expérience totale et immersive.

Le samedi 03 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

payant Tarif sur place : 30 EUR

Tarif Adhérents : 20 EUR

Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif Web : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

