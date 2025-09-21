Moi, Milton, Chico, Gil, Caetano & Djavan Le Son de la Terre PARIS 05

Née au Maranhão, Anna Torres a déjà enregistré 15 albums. Après le Brésil, sa voix impressionnante a séduit le public français à Paris et en province, mais aussi à Dubai, Madrid ou Londres…

Entre énergie et sensualité, Anna Torres captive par son charisme et étonne par son aisance musicale.

Sur scène, c’est une véritable tornade qui vous entraîne dans son univers aux couleurs du Brésil.

Anna rend hommage a ces 5 légendes des la musique brésilienne Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso et Djavan.

Anna Torres – chant, guitare

Thomas Celnik – piano

Mokhlos Farhat – Guitare

Ricardo Feijao – basse

Serge Gascon – batterie

Un timbre unique, une voix puissante, une musicalité originale, une grande présence scénique : Anna Torres réunit jazz, samba et musiques traditionnelles du Nordeste.

Le samedi 21 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05