Moi, Milton, Chico, Gil, Caetano & Djavan Le Son de la Terre PARIS 05
Moi, Milton, Chico, Gil, Caetano & Djavan Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 21 février 2026.
Née au Maranhão, Anna Torres a déjà enregistré 15 albums. Après le Brésil, sa voix impressionnante a séduit le public français à Paris et en province, mais aussi à Dubai, Madrid ou Londres…
Entre énergie et sensualité, Anna Torres captive par son charisme et étonne par son aisance musicale.
Sur scène, c’est une véritable tornade qui vous entraîne dans son univers aux couleurs du Brésil.
Anna rend hommage a ces 5 légendes des la musique brésilienne Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso et Djavan.
Anna Torres – chant, guitare
Thomas Celnik – piano
Mokhlos Farhat – Guitare
Ricardo Feijao – basse
Serge Gascon – batterie
Un timbre unique, une voix puissante, une musicalité originale, une grande présence scénique : Anna Torres réunit jazz, samba et musiques traditionnelles du Nordeste.
Le samedi 21 février 2026
de 20h00 à 22h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-21T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-21T20:00:00+02:00_2026-02-21T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05