Moins qu’hier plus que demain Complexe Petit Breton Pénestin Samedi 18 avril, 20h30 15€/10€

À chaque planche, Fabcaro nous plonge dans l’intimité d’un nouveau couple, une nouvelle situation cocasse ou absurde de la vie quotidienne.

Sur scène, fidèle à l’humour de Fabcaro, les deux comédiens s’amusent avec une galerie de personnages, tout aussi décalés qu’attachants.

L’originalité de cette adaptation tient dans son double niveau de lecture : le spectacle ne se contente pas de porter à la scène les dialogues ciselés de Fabcaro, il nous plonge également dans l’intimité pétillante des deux interprètes en couple à la vie et à la scène ! Karine et Jean Luc, nous invitent dans leur propre vie de couple, nous révélant leur propre ressenti (à la manière Fabcaro) ajoutant ainsi une touche de réalité poignante au spectacle.

Les tableaux s’enchaînent avec énergie comme les cases d’une bande dessinée. La mise en scène et le jeu des comédiens insufflent une dimension physique et chorégraphie au texte. Sans jamais tomber dans le drame, ils jonglent entre les personnages et leur propre couple avec un naturel déconcertant et une jubilation contagieuse !

Le public se laisse embarquer dans un univers drôle et absurde… entre rires, sourires et douce indignation. Et si finalement le secret du couple c’était d’en rire ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-18T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-18T22:00:00.000+02:00

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https://reservation.labaule-guerande.com/penestin-theatre-moins-qu-hier-plus-que-demain.html?origine_affinage=true&mid=8&action=result&origine_affinage=true

Complexe Petit Breton allée des sports 56760 PENESTIN Pénestin 56760 Morbihan



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