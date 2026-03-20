MOIS DE LA PETITE ENFANCE RÊVE DE CABANES MÉDIATHÈQUE Eaunes

MOIS DE LA PETITE ENFANCE RÊVE DE CABANES

MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

Expositions, spectacles, ateliers et bien d’autres surprises vous attendent pour le mois de la petite enfance!

L’édition 2026 du Mois de la petite enfance aura lieu en juin, sous le soleil, pour découvrir de nouvelles activités expositions, spectacles, ateliers et bien d’autres surprises. .

MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 23 22 media.eaunes@mediaeaunes.fr

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English :

Exhibitions, shows, workshops and many other surprises await you during Childhood Month!

L’événement MOIS DE LA PETITE ENFANCE RÊVE DE CABANES Eaunes a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE